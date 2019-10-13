林男與女友與前往銅鑼山區看夜景，卻不慎開車陷入山溝。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

挖土機將汽車輪胎吊起後，順利協助該對情侶脫困。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

台中市23歲林姓男子12日傍晚開車載著女友，欲前往苗栗縣銅鑼鄉慈惠堂看夜景，由於該處位於山區，兩人路況不熟，依循衛星導航指示，行駛於新雞隆的1條鄉間小路時，驚覺走錯路連忙倒車，卻不慎陷入山溝，最後求助警方，調派挖土機撈車救援，結束1場浪漫夜景驚魂記。

林男與女友昨日傍晚，從台中市開車到苗栗縣銅鑼鄉看夜景，林男依循衛星導航指示，卻愈開愈不對勁，車輛行駛於新雞隆1條鄉間小路時，他驚覺開錯路了，連忙倒車離開卻不慎陷入山溝，車輛左前輪深陷動彈不得，附近又無住家可協助，他趕緊報警求援。

苗栗警察分局雞隆派出所所長徐瑞榮指出，當晚6點40分許，接獲民眾報案稱車子受困山區，輪胎陷落山溝，派員火速前往查看，發現林男神色驚慌地求援，由於道路狹隘，拖吊車無法運作，警方遂調派當地1名挖土機司機，運用挖土機將汽車輪胎吊起後，順利協助該對情侶脫困。

分局長賴銘助呼籲民眾，行車應隨時注意道路狀況，若不慎受困山區或道路時，務必保持冷靜，不要慌張，可透過手機定位傳送位置，或是路旁電線桿編號，報警請警方前往協助。

(中時 )