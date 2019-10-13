勇士明星後衛柯瑞先前遭遇灰狼單場投19中14，含三分球投9中6，貢獻40分、6助攻與6籃板，沒想到他在賽後受訪時自爆，要不是他在賽前訓練無奈遲到20至25分鐘，他的比賽狀態應該還可更好，這難道是得了便宜還賣乖？

「當我抵達球館時，比我過去平常到達球館的時間晚了20到25分鐘，我是一個非常重視習慣的人，」柯瑞表示，「雖然我在這場比賽的表現還算不錯，但我的遲到仍然帶來一些影響，因為我必須試著趕緊從比賽當中找回節奏。」

「過去10年以來，我在賽前的訓練習慣都是一樣的，如今我試圖在賽前複製同樣的訓練習慣，但我來球館的路線不一樣了。」柯瑞說，畢竟勇士在新球季將從原本位居奧克蘭的甲骨文球館，搬遷到位居舊金山市中心的大通中心了。

儘管為了勇士搬遷新主場，柯瑞也刻意搬家到距離大通中心較近的南灣地區，可惜他前往大通中心訓練或比賽的方法，只有自行開車前往一途，除非他想效法當年「小飛俠」布萊恩一樣搭乘直升機，柯瑞以後只能早點出門避免塞車。

(中時電子報)