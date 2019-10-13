洋基托瑞斯擊出陽春全壘打。（MLB臉書）

美聯冠軍戰13日開鑼，例行賽得分前3名的兩支球隊洋基、太空人正面衝突。洋基靠著10月覺醒的「神之子」田中將大，居然給太空人賞了鴨蛋！太空人前一次季後賽被完封是在2017年美聯冠軍戰(對洋基)，當時的先發也是田中將大，可說是悲劇重演。終場洋基7-0摘下首勝。

「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)和田中對抗6局，以0比3敗下陣，儘管葛倫基在例行賽比田中厲害得多，但季後賽卻是田中更勇猛。田中K掉4人，僅被敲1安與1保送，兩個上一壘的人也馬上被雙殺打解決。

反觀洋基這頭打得不亦樂乎，4局上托瑞斯(Gleyber Torres)二壘打敲回第1分，6局上他又轟了陽春炮，接著史坦頓(Giancarlo Stanton)也來1轟。7局上葛倫基退場，洋基在兩出局時連續4支一壘打，收尾的托瑞斯打回兩分，比數增為5比0。

9局上厄薛拉(Gio Urshela)上來又是1發陽春炮。洋基照例玩盜壘，賈吉(Aaron Judge)一壘打後盜二壘得逞，托瑞斯內滾出局但送回1分，弄得太空人又要換投。托瑞斯單場5打點。最後半局洋基派羅艾西加(Jonathan Loaisiga)登板，太空人仍沒能打破鴨蛋，首戰主場就吞下慘敗。

光芒前一輪對太空人的頑強抵抗似乎奏效，讓洋基首戰避開他們最忌憚的太空人王牌韋藍德(Justin Verlander)。2017年美聯冠軍戰就是韋藍德兩度打敗洋基，他將於G2先發，對戰洋基左投派克斯頓(James Paxton)。

(中時電子報)