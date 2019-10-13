◎嘉濱小館四神湯 沒來電預訂吃不到

許多外地食客頭一次來到苗栗市內嘉濱小館，看到館內名菜四神湯時，莫不睜大雙眼「哇！那麼多的料呀！」確實，嘉濱小館打響名號的四神湯，不只份量超大，湯裡的料多達10幾種，包括了豬肚、豬小腸、蓮子、枸杞、四神料等，湯頭甘甜濃郁，許多苗栗外出工作的遊子，回鄉都不忘打包帶回工作地分享親友，更多的回頭客，只要經過苗栗，都會專程前來大快朵頤一番。

◎隱身小巷中 古早小吃必搭這一味

隱身在宜蘭高中附近的小巷中，店面宛如菜單般「傳統碗粿米糕四神湯」的招牌，店家以道地、樸實的古早味美食，擄獲許多顧客的味蕾，而味道溫和的四神湯，搭配米糕、碗粿等美食，不僅飽足感十足，還讓人暖心又暖胃。

◎銅板價四神湯 30年老店解鄉愁

位在台中市西區的第5市場，開始營運5至今已超過60多年歷史，是西區民眾採買食材的大廚房，除了新鮮豐富的魚肉蔬果外，第5市場內還有很多美食，其中30多年老店「古味清蒸肉圓」，有道令人百吃不厭的四神湯，很多人來買菜，不只來店裡吃碗四神湯，還會外帶好幾碗回家，燉煮軟爛的豬小腸與薏仁，讓內行的食客聞香而來。

◎50年好滋味 老顧客狂推的四神豬肚湯

雲林縣北港鎮「一尾魚」小吃店傳承兩代已有50餘年歷史，其家傳四神湯以獨家藥包熬煮湯底，散發淡淡的中藥香 再選用優質的豬肚、豬腸為主食材，其口感紮實有嚼勁，是老顧客必點的人氣湯品。

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(中時電子報)