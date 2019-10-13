「今日香港，明日台灣」，這句話綠營最近喊得漫天價響，「芒果乾」油然而生，彷彿台灣真的快變香港，成為中國大陸的一部分。對此，中時電子報舉辦網路投票，截至13日中午活動截止，高達93.67%網友表示不贊成，僅有4.84%網友表示贊成。

中時電子報網路投票結果。(圖/本報系提供)

且事實上，根據《中華民國憲法》，我們擁有獨立自主的「國防、外交」，是一個主權獨立的國家，情況跟香港完全不一様。韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕11日更表示，如果民進黨沒有操弄亡國感，為何要不斷提醒人民，「今日香港新疆，正是明日台灣的借鏡」，除了會口號恐嚇，激化仇中感，民進黨能保護中華民國人民的實際作為是什麼？而透過這次的網路投票，有近9成4網友不贊成操作香港議題，更提醒民進黨，不要再隨意操弄「仇中牌」。

中時電子報進行網路投票：你贊不贊成「今日香港，明日台灣」這句話？截至今日12點活動截止，參與投票者達8002人，贊成「今日香港，明日台灣」的僅有401票，比率為4.85%，不贊成的則壓倒性獲得7737票，比率高達93.66%。此外，以上皆非者有123票，投票率為1.49%。

(中時電子報)