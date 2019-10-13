民眾黨黨主席柯文哲早上到潭水亭參拜。（陳淑娥攝）

民眾黨主席柯文哲13日到台中市，陪同該黨立委第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）提名人張睿倉拜票，針對民進黨黨主席卓榮泰批他「偷雞不著蝕把米」，柯P說，「不用回應！」他無奈表示，太多選舉最糟糕就是把手段當目標，後來用目標去合理化所有行為，這是目前台灣最大問題。

柯文哲表示，太多選舉最糟糕就是把手段當目標，後來用目標去合理化所有行為，整個執政只是為了要當選，從來不告訴大家當選後要幹什麼，最麻煩的是又把當選當成是最高目標，然後又去合理化所有其他行為，這是目前他在台灣看到最大的問題。

柯文哲批評他黨整天都在想選舉，他指出，兩黨的初選最後變得很可笑，一開始把他放進去，最後他沒選，那初選要不要重來。

針對「十分保台」說法，柯文哲說，在台灣不敢說百分百，但扣掉3％以外，都是台灣派，每個人有保護台灣的方法，也許方法有爭議，但不應把台灣所有問題簡化成「芒果乾」，他主張科學、務實、理性對話，講數據、KPI，才是務實治國態度。

(中時 )