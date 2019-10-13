國慶連假 失聯移工狂歡遭逮 11:332019/10/13 中時 蔡依珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) 國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) 國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) 國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) 國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) 國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) 透過舞廳DJ 向在場移工進行預防犯罪宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) 透過舞廳DJ 向在場移工進行預防犯罪宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真) 國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃園警分局12日深夜會同相關局處聯合稽查，在舞廳查獲4名失聯移工，另有一名移工吸毒被逮，舞廳也因超收客人，面臨罰鍰。 桃園警察分局指出，為維護國慶連假期間治安平穩，結合警察局外事科、移民署專勤隊及市政府消防局、建管局、衛生局、經發局等各單位，12日22時至02時，針對轄內各移工舞廳進行聯合稽查，並透過舞廳DJ 向在場移工進行預防犯罪宣導。 一晚共查獲行方不明移工4名及持有毒品K他命移工1名，另查獲移工舞廳容留人數超過規定，函請市府裁罰。 (中時 ) #移工 #舞廳 #國慶 #連假 #稽查 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸連假錢潮驚人 赴港人數卻腰斬 04:102019/10/09 兩岸要聞 雙十連假 順澤宮增製4000頂冠軍帽 04:102019/10/09 地方新聞 國慶連假 柱柱姐直搗綠營票倉 04:102019/10/09 地方新聞 雙十連假 今16時湧首波車潮 04:102019/10/09 藝文副刊 國慶連假搭雙層巴士逛設計展，伸展台上秀自己 02:512019/10/09 生活 秋冬遊補助＋高鐵票75折 連假住晶華旗下飯店省很大 09:022019/10/09 財經 觀光飯店「蟹蟹光臨」 雙十連假嘗鮮衝一波 09:182019/10/09 旅遊 雙十連假出遊返鄉 86條國道客運路線打85折 10:372019/10/09 生活 台南登革熱二型病毒剛解除 國慶連假前夕又新增1例 11:592019/10/09 生活 廖浩彬結緣印尼 設專業訓練中心 04:092019/10/13 企業經營 社會熱門新聞 長江乾旱 鄱陽湖千年遺跡重見天日 - 社會 20萬豪華郵輪之旅 竟慘淪屎尿地獄 - 社會 16歲女下午看病 年輕男醫當晚追上門！ - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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