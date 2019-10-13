國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃警聯合稽查。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

透過舞廳DJ 向在場移工進行預防犯罪宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

透過舞廳DJ 向在場移工進行預防犯罪宣導。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

國慶4天連假，移工也跟著放假狂歡，桃園警分局12日深夜會同相關局處聯合稽查，在舞廳查獲4名失聯移工，另有一名移工吸毒被逮，舞廳也因超收客人，面臨罰鍰。

桃園警察分局指出，為維護國慶連假期間治安平穩，結合警察局外事科、移民署專勤隊及市政府消防局、建管局、衛生局、經發局等各單位，12日22時至02時，針對轄內各移工舞廳進行聯合稽查，並透過舞廳DJ 向在場移工進行預防犯罪宣導。

一晚共查獲行方不明移工4名及持有毒品K他命移工1名，另查獲移工舞廳容留人數超過規定，函請市府裁罰。

(中時 )