國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕今天表示，蔡總統跟民進黨不要再隔空噴口水了，這不是民眾想要的。韓國瑜真心希望能和民進黨進行一場兩岸政策大辯論，時間、地點都由民進黨選，只是越快越好，因為人民沒有時間再等。消息一傳出引來許多網友議論，也有網友提出兩件事，並直言「韓國瑜完全在走去年陳其邁的路」。

網友Lime5566在PTT發文指出，韓前陣子說下週會有很多假民調，而陳其邁去年也是這樣說，還特別開記者會說民調是假的。今天韓叫陣蔡英文出來辯論，去年陳其邁也是民調落後就開始狂叫韓國瑜出來辯論。他說當時韓國瑜氣定神閒跑自己選戰，跟現在的蔡英文差不多，「韓是不是完全在走去年陳其邁的路呢？」

對此，網友紛紛表示「本來就該跟芒果蔡直球對決。民進黨的打手太多，回應不了那些亂七八糟的問題」、「讚，就是要主動提出，才不會被牽著鼻子走」、「民進黨絕對不會馬上接招。韓營要準備好繼續出擊，直到他們答應。我猜民進黨也會組織個團隊過招。蔡英文根本無法個人敵對韓國瑜。即便是團隊，也沒幾個人能跟國政顧問理的高手過招」。

不過也有網友認為「被看破後整個大亂」、「韓說什麼，年輕人、知識份子都不會信」、「我要是蔡，選前一個月前，理都不用理」、「順風辯論再爛都會贏」、「蔡英文一定會拖到最後不敢辯啦」。

(中時電子報)