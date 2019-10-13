2020大選倒數，國民黨新北市黨部主委李乾龍認為，新北市立委選情若有韓國瑜、侯友宜加持，「坐6望7搶8」信心滿滿。對此，新北市長侯友宜今（13日）仍強調，好好努力、認真打拼市政、關心市政，「民眾支持，我們就會有很好的成績！」

另外，關於韓國瑜有可能到新北市long stay是否會幫忙？侯友宜表示，歡迎所有參選人到新北市，了解新北市未來，了解新北市用什麼樣的建設可以帶來希望，下一個階段要面對議會的總質詢，議員很多的關心市政的議題，「我要好好的準備來跟議員做一個報告。」

媒體進一步追問，是否最後2個月會投入輔選工作，侯友宜仍強調，每一個人在每一個階段裡面，會扮演不一樣的角色，前一段時間離選舉還有一段時間，先以市政優先，先把它做好，下一個階段就是面對議會的總質詢，那議員關心的事，把它做好。

至於為何今（13日）取消和新北市立委參選人合照行程，侯友宜說，自己跟他們（參選人）的合照就非常非常多，所以在整個市政建設的過程當中就有滿滿的合照，這些合照他們其實都可以好好去運用。

(中時 )