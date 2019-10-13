網友留言。(韓家軍)

有網友笑，這就是50 %的真名條，你們怕了吧！！哈。(韓國瑜後援會)

總統蔡英文近日民調居高不下，多份媒體民調皆遙遙領先國民黨參選人高雄市長韓國瑜。但蔡英文拜廟人氣卻屢遭質疑，之前還被爆綠營利用兌換食米拚人氣。有網友貼出昨日蔡英文到深綠台南仁德區參香人氣照，笑說「萬人空巷」，這叫民調50%。

蔡英文總統拚2020連任，12日參與蔡英文台南市競選總部在桂田酒店舉辦的百工百業挺改革授證活動，現場不僅擠進上千人，民進黨在台南市提名的6位立委選將及黨籍市議員幾乎全數出席、齊聚一堂，現場「凍蒜」聲不絕於耳，展現市長黃偉哲及黨務系統強大的動員能量。

蔡英文昨天的行程橫掃台南市，不僅參加市府農業局舉辦的「2019畜產嘉年華活動」、參訪奇美復華日間照顧中心，還前往永康區廣護宮、仁德區忠義宮參香，以及參加小英台南市後援總會揭牌與百工百業挺改革大會等2場造勢活動。

但有網友在「韓家軍」貼出照片說「英女皇今天來到深綠的台南仁德區拜廟！果然是萬人空巷！好空的前庭！#這叫民調50%#佳芬姐還比她的人多#排列整齊的鄉親辛苦了。」

其他人留言「民調(ㄊㄧㄠˊ)50% 真是 萬人【空巷】」、「真是人.......多到嚇死人了！」、「有米可以領嗎?XDDD」、「都說是要萬人‘空‘巷了....字面意思看不懂嗎？當然連廣場也要夠’空‘啊⋯⋯」、「哈哈，淹水不來，拜廟才來，哈哈哈哈哈！」、「沒有萬人，只剩下空巷 」、「今天假日餒！百分之50狼勒？狼來牙」、「我們業障太重 剩下的都是要有開天眼 或者觀落陰才能看到」、「今天永康的後援會成立，人數還比國民黨的立委候選人總部成立還少」。

(中時電子報)