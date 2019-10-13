洋基殺進美聯冠軍戰之後，25人名單添回了左投沙巴西亞(CC Sabathia)與外野手希克斯(Aaron Hicks)。為了應付七戰四勝制，他們必須充實投手陣容，只好把一壘手渥特(Luke Voit)、優替人韋德(Tyler Wade)移出名單。由於洋基3場輕鬆掃掉雙城，渥特與韋德都沒有上場機會。

希克斯在9月中受傷，原本預估季後賽報銷，沒想到他的傷勢在家中迅速康復，總教練波恩(Aaron Boone)決定冒個險。「我們確信他沒事了，只是他這麼長時間沒比賽，希望這15次的模擬打擊能讓他準備好。」

洋基較缺乏強力左打，希克斯則是難得的左右開弓打者。而且兩隊主場不同，太空人主場左外野特別淺(適合右打)，洋基主場右外野特別淺(適合左打)，對於兩端外野手的守備能力要求也相反。史坦頓(Giancarlo Stanton)的外野守備能力稍弱，多一個外野手可讓守備調度更靈活。

依照目前計畫，左投沙胖不再擔任先發，主要在牛棚待命。失去渥特則是沒辦法的事，他例行賽表現英勇，但季末狀態下滑。總教練波恩說：「他可能很失望，我能理解。」他表示等洋基打進世界大賽，渥特還是有機會返回。

(中時電子報)