13日在台北舉辦見面會的韓國偶像李鎮赫，出身韓團UP10TION的他，特地到台灣會粉絲，他日前接受《中時電子報》專訪，意外透露自己是「寶可夢」大師，甚至常常在韓國街頭抓起寶來，但因選秀節目《Produce 101》爆紅的他，竟從未被抓寶民眾發現旁邊是他，他表示：「大家都太專心低頭了，所以都沒有發現他」。
李鎮赫意外被發現是抓寶大師，等級甚至高至39等，他也向我們展現他的抓寶成果，並表示從未被其他抓寶的大師們發現他，也透露大部分都是中午時間抓，因為這個時間不少上班族會利用午休時間出來抓寶。
第一次到台灣的他也表示，自己是個需要準備好才會出門的人，面對不同語言的國家，希望自己能有充分準備再出來玩。他也表示，雖然很想跟《101》的朋友們一起出遊，但大家都有各自的行程需要排開時間，未來希望也有機會能自己來台灣玩，來場背包客自由行。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。