13日在台北舉辦見面會的韓國偶像李鎮赫，出身韓團UP10TION的他，特地到台灣會粉絲，他日前接受《中時電子報》專訪，意外透露自己是「寶可夢」大師，甚至常常在韓國街頭抓起寶來，但因選秀節目《Produce 101》爆紅的他，竟從未被抓寶民眾發現旁邊是他，他表示：「大家都太專心低頭了，所以都沒有發現他」。

李鎮赫表示，常常在韓國抓寶的他，都沒有寶友發現是他，大家都相當專心。（圖／記者李家穎攝）

李鎮赫意外被發現是抓寶大師，等級甚至高至39等，他也向我們展現他的抓寶成果，並表示從未被其他抓寶的大師們發現他，也透露大部分都是中午時間抓，因為這個時間不少上班族會利用午休時間出來抓寶。

李鎮赫也表示，他正在認真準備專輯中，也很開心來到台灣會粉絲。（圖／翻攝自臉書）

第一次到台灣的他也表示，自己是個需要準備好才會出門的人，面對不同語言的國家，希望自己能有充分準備再出來玩。他也表示，雖然很想跟《101》的朋友們一起出遊，但大家都有各自的行程需要排開時間，未來希望也有機會能自己來台灣玩，來場背包客自由行。

(中時電子報)