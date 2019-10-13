圖為原PO朋友剛買3天的手機。(翻攝自 爆廢公社)

蘋果最新出的iPhone11 Pro搭配三顆鏡頭、超大螢幕以及夜幕綠的配色，掀起一翻搶購熱潮，一隻要價3萬5900到4萬8，貴桑桑的價格還能賣到缺貨。一名男網友在「爆廢公社」PO文，他的朋友才剛購入iPhone11 Pro三天，卻在騎車的時候抖一下，手機就從口袋裡噴出，掉在馬路上被後面車子輾過，新機就這樣飛走、心也碎了。

男網友PO出朋友iPhone11 Pro的遺照，夜幕綠的背殼被輾碎到幾乎粉碎，裡面的電池、晶片都冒出來，3、4萬的手機變成一團廢鐵，讓不少網友驚呼「原來iPhone裡面是這個樣子」、「不愧是藍寶石鏡頭，沒破耶」、「變成iphone11破啊，沒影響」、「原來是爆力拆解文」、「蘋果謝謝你」。

致電Apple直營店詢問，表示若這台iPhone11 Pro經人員鑑定後有回收價值，Apple會以19490元回收。若無回收價值就不回收了。車禍跟人為疏失造成手機損壞，不在保固範圍。

(中時電子報)