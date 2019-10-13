台東縣三和海邊發生婦人遭膠筏壓死案件。（第一三岸巡隊／莊哲權台東傳真）

台東縣三和海邊發生婦人遭膠筏壓死案件。（第一三岸巡隊／莊哲權台東傳真）

台東縣太麻里鄉三和村海灘，今天發生離奇死亡案件，33歲顏姓婦人，被壓在重逾1噸的膠筏，岸巡人員清晨6時許趕抵現場時，顏婦已死亡，由於膠筏都是平放沙灘上，為何會壓死人，村民議論紛紛，警方已封鎖現場，調查死因。

三和村李姓漁民今天清晨出海作業回來，發現膠筏下露出1隻手，嚇一大跳，趕緊向岸巡報案，第一三岸巡隊立即派遣第三機動站，三和安檢所人員前往現場救援，另通報美和派出所、知本消防隊等警消單位派遣人員前往協助救援，於6時許抵達現場時，處發現1女子遭膠筏壓臥於下方，已失去意識。

6時13分美和派出所、知本消防隊等警消單位陸續抵達現場投入救援，並於6時19分由當地吊車合力將該膠筏拉起，確認該婦人無呼吸心跳，判定死亡。

村民表示，死者為33歲顏姓婦人，由於膠筏平常都平放在沙灘上，顏婦人為何被壓在膠筏下方？而且膠筏重逾1公噸，婦人不可能自己抬起膠筏，是意外還是他殺，檢警除將會同法醫驗解剖顏姓婦人遺體，並調閱監視器畫面，以釐清顏婦死因。

(中時 )