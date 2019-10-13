火箭總管莫瑞支持香港風波持續延燒，儘管NBA官方要求各隊別再評論，卻阻止不了職業美式足球聯盟(NFL)老闆發聲，傑克森維爾美洲豹老闆沙希德卡恩表示，「作為生意人，你必須尊重外國人民對自己國家主權問題的常規看法。」

個人身家高達79億美元的卡恩，是巴基斯坦裔美籍的富豪，除了擁有NFL美洲豹隊，也是英超足球聯賽富勒姆隊股東，「哪怕很多人都如此要求，但我還是認為，作為一個美國人，你不一定非要針對每件事情發表所謂的自由觀點。」

身為美國總統川普擁護者的卡恩，不僅痛批莫瑞不懂尊重大陸人民，也給了NBA建議，「我自己也會在美國以外的地區做生意，不管是搞體育，或是想要開工廠，想要把你的生意做好，你就必須多做好事，不要去製造一些爭議或分裂。」

其實卡恩也曾製造不少政治爭議，卻都涉及美國國內，像是他結合不少NFL老闆，在川普的總統就職儀式捐款100萬美元，甚至反對前四九人四分衛卡佩尼克唱國歌單膝下跪事件，還在賽前演奏國歌時，跟美洲豹球員牽手站在一起。

(中時電子報)