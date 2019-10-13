「異國風華2019全住民歌唱大賽」13日上午於基隆文化中心舉行，立法委員蔡適應13日於「全住民歌唱大賽」上致詞強調，事實上對台灣來說，新住民是移來台灣的「鳳凰」，跟台灣當地融合在一起，創造出多元的文化價值。（吳康瑋攝）

國民黨總統提名人韓國瑜日前對青年政策發表了一段「鳳凰都飛走了，進來了一大堆雞」，立法委員蔡適應13日於「全住民歌唱大賽」上致詞直言，他認為對我們來說，新住民朋友在台灣是不可或缺的重要人口比例，而目前移進人口數已超過65萬人了，他更表示，自己認為這是非常需要重視的，並強調，事實上對台灣來說，新住民是移來台灣的「鳳凰」，跟台灣當地融合在一起，創造出多元的文化價值。

蔡適應向記者指出，那些批評說「移出去的都鳳凰，進來的是雞」的政治言論，為非常不恰當的行為，更呼籲應該為所有原本不認識台灣的新住民們道歉。他說自己在跑活動的時候，一直遇到新住民頻頻向他抱怨這件事，要求他為此代為發聲，因此他藉著「全住民歌唱大賽」這個公開的場合來詳細說明，也強調希望新住民舒適的安區在台灣，並不是每一個政治人物都秉持這個觀念，也特地在此駁斥這個他認為不恰當的說法。

「異國風華2019全住民歌唱大賽」13日上午於基隆文化中心舉行，市長林佑昌也出席指出，全部來台的新住民都是台灣媳婦，也都是基隆的媳婦，他現場也鼓勵小朋友多講「媽媽的母語」，這不僅是對媽媽的情感，更是對媽媽的「認同」，非常重要。他也強調，基隆市政府將會在11月13日舉辦「移民節」，歡迎大家一起來報名，走出來支持新住民。

(中時 )