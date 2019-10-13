鄭宏輝（右）13日舉辦新住民美食趴，並首次端出自己對新住民「5大保障」的政治主張。（陳育賢攝）

鄭宏輝（中）13日舉辦新住民美食趴，並首次端出自己對新住民「5大保障」的政治主張。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝13日舉辦新住民美食趴，並首次端出自己對新住民「5大保障」的政治主張。（陳育賢攝）

鄭宏輝邀新住民辦異國美食趴提5大保障

民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝13日邀集越南、印尼、巴西、泰國、柬埔寨等5個國家新住民，拿出各家祖傳菜餚，推出新住民美食趴，除了讓大家品嘗各國美食，更藉此首次端出自己對新住民「5大保障」的政治主張，以修法方式保護越來越多的新住民朋友。

蔡英文總統近日剛在YouTube推出「小英做什麼EP6」新南向美食大集合短片，與台泰混血的美食部落客千千暢談新南向美食文化，而立委參選人鄭宏輝今天則是邀請了越南等5個國家新住民好朋友，各自端出自家拿手的祖傳代表性佳餚，一同品美食也交流各國不同的美食文化。

鄭宏輝表示，新竹市因為有很多新住民的加入，讓新竹的文化變得精采而多樣，不論先來後到，只要認同這座城市的人，「咱攏是新竹人」，他更特別感謝新住民對台灣文化和生活的貢獻，並指「新南向」是國家重點政策，新住民和下1代必定將扮演關鍵角色，讓雙方有更密切的連結。

鄭宏輝今天也首次提出《新住民政策》政見，他指出，新住民就是自己的家人，家人的權益與幸福需要有能力、有經驗、會做事的人守護，他提出「保障教育權、保障工作權、保障語言權、保障法律權益、保障社會參與權」等5大保障，消弭不同種族、語言的歧視和差別待遇。

鄭宏輝指出，新住民也有就讀大學的需求，也想要增加自己的專業，為台灣社會付出，但新住民和其他外國學生一樣，並未在台灣接受國民教育，語言程度也有落差，如果想要進修高等教育，確實有難度。因此，他主張修改「大學法」第25條，放寬就讀門檻，保障新住民進修的權益。

「放寬新住民執照取得」與「放寬學歷認證」部分，是要讓新住民的專業與台灣接軌，弭平職場弱勢、同工不同酬的現象，政府也應主動加強「反歧視」相關法律權益認識、提供新住民語言服務、協助新住民社會或政治參與。

鄭宏輝表示，蔡英文總統上任以來，在新住民政策上有許多進展，未來，如果有機會進入國會，他會持續關注與推動新住民的權益，讓新住民扮演更大的功能與角色，和台灣社會一起努力。

(中時 )