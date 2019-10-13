美陸11日終於達成初階貿易協議，暫緩兩國長達一年多的貿易戰。雖然美國總統川普先前口口聲聲說要完整協議，但對這麼初階貿易協議仍很滿意，特別是大陸承諾所購農產品量將近翻倍，讓川普大讚此一協議是「史上最棒」，將讓美國農民發大財，但唯一問題是：美國農人種得出來如此龐大數量農產品嗎？

根據初階貿易協議中指出，北京同意採購400億至500億美元農產品，換取華府擱置原訂15日起對2500億美元陸商品加徵的關稅稅率從25%調高到30%的計畫。其中，大陸加倍購買農產品，和2017年貿易戰爆發前不到200億美元的金額相比，幾乎增加一倍以上，這意味日後美國幾乎1/3的農產品都會出口到大陸市場。

對於陸增購美農產品，川普12日在推特上表示，「哇，農人真的發大財了」，「我剛剛和中國敲定的協議，是到目前為止，我國史上偉大的愛國農民拿過最棒最大的合約，不過只有個問題：美國農人種不種得出來如此龐大數量？但我們的農人會解決。感謝你們，中國」。

The deal I just made with China is, by far, the greatest and biggest deal ever made for our Great Patriot Farmers in the history of our Country. In fact, there is a question as to whether or not this much product can be produced? Our farmers will figure it out. Thank you China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2019

自川普對大陸商品發動徵稅後，北京針對川普死忠支持者、共和黨主要票倉等美國農業州進行報復，讓許多農民已經逐漸對他失去耐性，讓川普先前不停向農民信心喊話，除了重申政府將購買農產品，並宣稱農民將獲得貿易戰戰果。

(中時電子報)