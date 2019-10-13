大陸國國家主席習近平12日由印度轉抵尼泊爾進行國事訪問，與總統班達里會面。兩國元首宣布，將建立世代友好的戰略合作夥伴關係。此次習近平抵尼泊爾訪問，是22年來首位到訪當地的大陸國家主席，預料今日與尼泊爾總理奧利會面，簽署多項協議，包括延長及擴建連接西藏與加德滿都的鐵路。

當地時間10月12日下午4時55分許，專機抵達加德滿都特裏布萬國際機場。習近平步出艙門，尼泊爾總統班達里偕女兒烏莎在舷梯旁熱情迎接。烏莎向習近平獻花。禮兵沿紅地毯兩側列隊，行注目禮。

習近平舉行具有濃郁尼泊爾民族特色的歡迎儀式。尼泊爾副總統普恩、總理奧利、聯邦議會聯邦院主席蒂米爾西納，以及在加德滿都的所有內閣成員參加。習近平抵達現場時，班達里上前迎接。尼泊爾兒童向習近平獻花，兩國元首登上檢閱台。軍樂團奏中尼兩國國歌，鳴21響禮炮。

習近平向尼泊爾人民轉達中國人民的誠摯問候和良好祝願。習近平指出，中國和尼泊爾山水相連、世代友好。建交64年來，兩國秉持和平共處五項原則，傳承傳統友誼，樹立了不同制度和大小國家相互尊重、平等相待的典範。我期待著同尼泊爾領導人暢敘友好，共話合作。希望通過這次訪問，提升中尼關係，加強兩國互聯互通，為兩國人民帶來更多福祉。

(中時 )