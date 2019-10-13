明日立法院內政委員會將審議中選會委員提名人選。國民黨立委林為洲表示，中選會委員應由超越黨派人士擔任，但民進黨所提名人選，超過半數都具親綠色彩。林為洲表示，明天質詢將會表達反對立場。

行政院八月提名東吳大學教授黃秀端、內政部次長邱昌嶽、高雄大學教授陳月端、政治大學副教授林超琦、成功大學副教授蒙志成等五人為中選會委員，並函請立法院同意。

林為洲表示，依照中選會組織法第五條規定，中選會委員應由超越黨派人士出任，以獨立行使職權。但民進黨所提名的五位委員當中，卻超過一半都有綠營背景。

林為洲表示，中選會主委李進勇曾是民進黨員，綠營色彩濃厚，當初被提名為中選會主委，直到就任前一刻才辭去黨籍。現在民進黨又找親綠學者擔任中選會委員。林為洲表示，民進黨難道都找不到公正中立的學者專家嗎？還是刻意專找偏綠學者？

林為洲表示，現在社會輿論都在講民進黨立場不中立，國民黨因為是立院少數，只能無奈。藍營罵完後，即便全體藍委行使不同意權，綠營還是利用人數優勢通過。林為洲表示，民進黨這樣做，只會讓人民更不信任。

林為洲表示，中選會再這樣幹下去，到時候就跟促轉會一樣，人民絕對會質疑是另一個東廠。林為洲表示，2020年大選就快來到，中選會還一直提名綠營人士，難道是要操弄選舉？林為洲說，選舉過程若有爭議，選舉結果若不被人民信任，國家將會陷入動盪不安，到時候誰來負責？

(中時 )