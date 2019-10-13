章家瑄、劉雨柔近日錄衛視中文台《一袋女王》，大聊自己努力經營婆媳關係，老公卻幫倒忙的辛酸事。章家瑄婚前跟老公在外租房子，貼心的公婆幫忙準備房子給他們，連家具、家電、網路一起搞定，讓她不知如何處理一年多前精心挑選的家具，只好派老公去溝通，沒想到搬家那天才知道，製片老公平常有投資實景宅供人拍戲用，他把婆婆買的家具通通搬去那當高級道具，在她詢問之下，老公信誓旦旦回應已溝通好。

章家瑄曾透露想再多生幾胎。（衛視中文台提供）

直到有天與婆婆一起吃飯，老公忽然想到有件POLO衫穿破，要婆婆幫忙買，沒想到婆婆竟冷回，「就叫你老婆買啊，反正你老婆都會幫你精心挑選，媽媽買的東西你都不喜歡，還搬走了不是嗎？」讓一旁的章家瑄瞬間從腳底涼到頭頂，這才知道原來之前的家具一事，老公根本沒有溝通好，還讓她揹黑鍋。

劉雨柔也有相同經驗，因為老公是職業格鬥選手，收了許多徒弟，在4月舉行的比賽裡，為鼓勵這些賽前努力訓練的年輕選手，身為師母的她承諾若有一面金牌就請大家吃高級海鮮。由於那家餐廳不只貴還很難訂位，無法臨時追加人數，為避免好客的老公臨時拉朋友一起去，她還事先說好，只請徒弟，不邀親朋好友，剛好隔周就是母親節，到時可以再請兩家媽媽一起吃大餐。

沒想到當天出現4面金牌的佳績，劉雨柔立刻開心訂好位置，當天劉雨柔婆婆也有去觀賽，老公竟當場約婆婆隔天也去吃海鮮，讓劉雨柔面露錯愕，婆婆誤以為媳婦不想讓自己去而當場微怒，「那個太貴，我吃不起，我明天買便當吃吃就好。」邊說邊離開會場，根本讓她來不及解釋。最後劉雨柔只能用一封長長的訊息說明來龍去脈，才消弭婆媳間的疙瘩。

(中時 )