男子團體「飛輪海」於2005年正式出道，4名團員不僅能唱能跳，外型也相當俊俏，其中，出身汶萊的成員吳尊臉蛋斯文卻有著肌肉猛男身材，反差魅力讓他圈粉無數，人氣暴漲不墜，主演的偶像劇部部創下高收視率，被封為完美男神，而他近日迎接40歲生日，近況隨之曝光，凍齡臉龐與健美身材始終如一，罕見「脫了」秀肌，讓網友情緒大為沸騰！

吳尊。(中時資料照片)

男神吳尊本月10日迎接40歲生日，他在微博上開心表示自己安排的願望全都實現了，不僅難得留在家鄉汶萊，跟老婆、孩子一起慶祝生日，也如願將健身器材、籃球架等，分別捐給老人院跟母校，直呼生日能做到這些事情，「是真正讓我開心的事」，覺得這個生日過得很充實。

而生日隔兩天後，吳尊又在微博po文，表示40歲生日想瘋狂一下，罕見「脫了」赤裸上半身自拍，笑稱大概有15年不曾在健身房寬衣解帶照鏡拍照了，而照片中吳尊滿身精實肌肉，搭配娃娃臉，完全感受不出是個奔四的中年爸爸，吳尊謙稱自己這個狀態「還不錯」，還說40歲是男人的黃金時期，是在重新找尋自我，而他也很期待50歲的自己，而粉絲見他凍齡如此，群起瘋狂，只能驚呼呈現喪失語言能力的狀態，讚嘆「從我小學帥到大學畢業的男人」、「這是40歲該有的容貌嗎？」，一張照片就引發洗版熱潮！

(中時電子報)