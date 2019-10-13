蔡回擊藍營「亡國說」：政治炒作很不好 13:112019/10/13 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統(中)回應藍營的「亡國說」。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統(左)與中華民國藥師公會全國聯合會新任理事長黃金舜(右)。(黃世麒攝) 蔡英文總統13日出席中華民國藥師公會全國聯合會第14屆理事長暨理監事榮任典禮，面對藍營質疑綠營頻頻炒作亡國說一事，蔡英文反擊稱「亡國感」一直都是藍營炒作出來的，是不好的政治操作。 投票》你贊成韓蔡兩岸政策大辯論？ (中時 ) #藍營 #政治 #蔡英文 #理監事 #典禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文論文案 LSE官方回應了 08:272019/10/09 政治 「芒果乾」藥效漸消？ 韓國瑜聲勢觸底反彈 10:282019/10/09 政治 蔡談話搞兩岸全面對抗 陸涉台學者批「夠狠」 16:162019/10/10 兩岸 看完蔡英文國慶演說...周錫瑋強硬回擊了！ 16:162019/10/10 政治 韓國政團：請蔡總統別當只會謾罵仇外的義和團團長 20:482019/10/10 政治 大陸官媒批蔡激化對立 騙選票 04:092019/10/11 焦點新聞 騙取選票 對台獨欲蓋彌彰 04:102019/10/11 政治要聞 林環牆再控：學生紀錄顯示LSE與蔡英文聯合說謊 14:512019/10/11 政治 斬釘截鐵 周錫瑋：蔡英文就是沒論文！ 15:572019/10/11 政治 農粉好羨慕！ 蔡英文餵吳怡農吃麵 19:202019/10/11 政治 政治熱門新聞 李佳芬彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... - 政治 韓國瑜高雄鳳山民調 網看完大喊：穩了！ - 政治 蔡論文竟有3大未曝光黑幕？網大驚：慘了！ - 政治 「今日香港，明日台灣」？網路投票結果讓小英臉綠了... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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