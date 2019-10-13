蔡英文總統(左)與中華民國藥師公會全國聯合會新任理事長黃金舜(右)。(黃世麒攝)

蔡英文總統13日出席中華民國藥師公會全國聯合會第14屆理事長暨理監事榮任典禮，面對藍營質疑綠營頻頻炒作亡國說一事，蔡英文反擊稱「亡國感」一直都是藍營炒作出來的，是不好的政治操作。

(中時 )