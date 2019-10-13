曾是知名服裝設計師溫慶珠的緋聞男友周立華，11年前因持有安非他命、大麻被捕。北市警士林分局員警前天在新北市淡水水源街，見周獨自一人在車上待2小時，覺得行跡可疑，盤查後從他的褲子口袋內起出1小包安非他命，周坦承吸食，還嗆員警「這對你是很小的績效，但對我很重要」，檢察官複訊後諭令限制住居。

55歲的周立華曾擔任攝影師、設計師，因赴日留學時結識溫，11年前，警方偵辦賣毒給多名藝人的販毒集團，查獲周也是其中1名吸食客人，因持有安非他命、大麻等毒品被捕。

警方11日下午3點多，在淡江大學附近水源街發現周的轎車停靠在路邊，周在駕駛座上待了近2小時，員警懷疑他施用毒品後還在恍神，上前盤查時，周的手掌一直放在褲子口袋裡面，讓員警起疑，喝令他將手拿出來，並從手掌發現1小包近1公克的白色粉末，他坦承是安非他命。

周曾因持吸食毒品被捕，他直接嗆警察「這對你是很小的績效，但對我卻是很重要」，警方依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

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(中時 )