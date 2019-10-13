改單都不先說的？日前一名男網友抱怨，自己去早餐店明明是點熱奶茶，怎麼送來卻是涼的，跟老闆娘反應後，對方只是淡淡地說，「喔，因為熱的賣完了，我倒不冰的給你，應該沒關係吧？」理所當然強迫人接受的態度，讓原PO氣炸、要求退費，老闆娘卻以「我已經倒給你了」為由拒絕退錢，讓他一早火氣就上來「還我小熱奶！」

原PO在爆怨公社上解釋，他認為賣完了沒關係，但總要先說一下讓客人知道啊，怎麼能自己隨便做？「還可以這樣賣喔？15塊你是可以靠這樣發大財逆？」害他只能認命去找微波爐加熱。

對此，網友們看了也怒轟，「不老實的生意人，基本上不會再去買」、「強迫購買很不行」、「可以公布店名地址嗎？這種不誠實的店家不應該存在」、「很扯欸沒有就不要硬賣客人不要的啊！」、「是我就不要。一早一定要喝熱的」、「只是店家的推託之詞，態度強硬，還是可以退的，畢竟沒有開封過」。

(中時電子報)