苗可麗、許孟哲主持麥卡貝與凱絡媒體製作的節目《同居時代》，節目邁入第2周，馬愷杰跟宛旂離開後，來了2位新伙伴禹森跟欣倫，子龍跟Nikki則出現曖昧，無時無刻都坐在一起，兩人也單獨到咖啡廳約會，Nikki還穿一襲深V連身長裙赴約，苗可麗笑問，「女生跟男生出去約會穿低胸深V長裙代表什麼意義？而且還一直撩頭髮？」

感情糾察隊詹子晴（左）跟小賴。（麥卡貝提供）

但在兩人約會後，子龍跟Nikki找各自好友訴說彼此感覺，Nikki認為子龍是有趣的人，但約會完卻發現對方很無聊，因為對方是以工作為重的人，很需要另一半體諒，對於愛玩的她來說，好像不符合期待。感情糾察隊來賓小賴認為，因Nikki喜歡愛玩的人，才會經常遇到渣男，她這樣的個性好男生會怕，因為太直接，如果Nikki想要穩定的對象，就得好好了解哪種人才是她想要的。

至於女生是否避開玩咖，許孟哲精闢分析，「要知道這個男生玩的是生活還是感情，如果很會玩生活，交往以後當然很有樂趣；但若是很會玩感情，就代表是個渣男。」宿舍一行人更在烤肉趴玩真心話大冒險，讓主持人看了大呼過癮，直喊不知道接下來會發生什麼事。

(中時 )