颱風哈吉貝襲日，強風造成東京都澀谷區一處工地起重機吊臂扭曲，大雨引發河川潰堤有逾200名高齡者待援，目前死傷人數各家媒體報導不一，日本政府已投入自衛隊等積極救災。

根據日本放送協會（NHK）自行統計哈吉貝襲日災情，至少已造成10死、16失蹤及128傷；包括關東甲信及東北地方，共有14條河川因大雨氾濫。

日本每日新聞報導，日本內閣官房長官菅義偉上午在記者會上表示，根據政府目前統計，與哈吉貝侵襲直接相關的死者有3人、正調查是否與哈吉貝侵襲有關的死者有2人，另有2人無呼吸心跳。

菅義偉說，截至日本時間上午7時為止，共有約37萬6000個家戶停電、約1萬4000個家戶停水。日本政府已派出約2萬7000人，與各地警消及海上保安廳人員投入救災。

日本讀賣新聞報導，埼玉縣川越市平塚新田地區的越邊川潰堤淹水，讓附近地區宛如處於大海中，許多住宅的一樓都泡在水中，災情慘重。一間老人中心的員工上午透過電話求救說，完全受困在大水中，希望能派人救援。

日本朝日新聞報導，埼玉縣警方表示，這間老人中心位於埼玉縣川越市下小(土反)地區，裡面大約有230人等待救援，縣警及消防人員正透過橡皮艇等前往協助。

另外，日本朝日電視台報導，位於東京都JR澀谷車站附近一處建築工地內的塔式起重機，昨天晚間受到哈吉貝強風吹襲吊臂扭曲，所幸未造成人員傷亡，警方也對周邊地區進行交管。

(中央社)