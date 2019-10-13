已經出發到丹麥備戰新一周賽事的戴資穎，在當地讓限定商店「小戴髮廊」又一次營業，這次顧客還是她自己，她也在Instagram限時動態分享剪完之後的樣子，新髮型讓她看起來精神飽滿，似乎準備好迎接挑戰。

戴資穎在IG分享不少到了丹麥之後的照片，抵達飯店後，她也動手修剪劉海，並在限時動態分享了2張剪完瀏海後的照片，由於瀏海高於眉毛，第1張小戴寫道：「我這劉海是不是下手太重了？」並放上冒汗的表情符號，但也因為瀏海變短、露出整個眼睛，第2張她則寫：「看起來很有精神的劉海。」

要比賽就要有力氣，戴資穎也分享了抵達丹麥的第一餐，就是和她的團隊享用披薩大餐，歐美食物分量相當大，小披薩看起來感覺就像台灣這邊的大披薩，小戴也透露了自己的食量，就是她能一個人吃掉一個大披薩，球后的胃果然也是世界級的厲害。

小戴在丹麥羽球公開賽第一輪迎戰泰國選手金達蓬（Nitchaon Jindapol），雙方過去交手8次，小戴取得7勝1負優勢，穩紮穩打基本上過關難度不高。

(中時電子報)