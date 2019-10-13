曾在《還珠格格》中與香妃愛的火花四射的蒙丹（牟鳳彬飾），今年已經42歲的他，近年來作品不多，不過有網友發現他竟在趙又廷與楊冪主演的古裝劇《三生三世十里桃花》中，他竟飾演趙又廷的爸爸，讓網友相當意外，甚至直呼剛開始播出時都沒認出來。

蒙丹牟鳳彬曾在夯劇《三生三世十里桃花》中飾演趙又廷的爸爸。（圖／翻攝自微博）

今年42歲的牟鳳彬，在23歲時演出《還珠格格》後，一直都默默拍戲，雖然都是小角色，但戲路多元，他也在2017年演出《三生三世十里桃花》飾 央錯，是趙又廷在戲中的爸爸，但卻沒有甚麼粉絲認出他，直到近期再度被粉絲翻出該畫面，發現原來是《還珠格格》的蒙丹。

牟鳳彬。（圖／翻攝自微博）

2019年都只在《諜海追蹤》中演出，42歲的他也依舊外型帥氣，也因保持運動習慣，身材也相當健壯，更曾因曬出肌肉照，被網友誣賴約炮，不過他也犀利回應網友，「我真的不想爆粗口，那個造謠說我網上約炮的人，我都不想說你病的有多重，我做人有我的底線，我自己可以做什麼，不可以做什麼，我太清楚了，以你的姿色氣質可以約到我嗎，別意淫了，你給我舔腳我都覺得噁心。」一度引發新聞關注。

(中時電子報)