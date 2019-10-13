取自蔡英文臉書

網路瘋傳總統蔡英文「動用百人陪貓看醫生」，蔡英文今天在IG上，以愛貓「蔡想想」、「蔡阿才」的口吻發文表示，網路上有人造謠說媽媽帶我們去看醫生，但「我們很好，沒有去看醫生️，不要亂造謠」。

對於網路瘋傳內容， 蔡英文競選團隊也要求支持者協助闢謠，也呼籲黑蔡部隊不要再亂造謠言。

(工商 )