國民黨提名立法委員參選人宋瑋莉13日早上在七堵的南興市場掃街拜票。（吳康瑋攝）

國民黨提名立法委員參選人宋瑋莉13日早上在七堵的南興市場掃街拜票。（吳康瑋攝）

國民黨提名立法委員參選人宋瑋莉13日早上在七堵的南興市場掃街拜票。（吳康瑋攝）

國民黨提名立法委員參選人宋瑋莉13日早上在七堵的南興市場掃街拜票。（吳康瑋攝）

全台選情加溫，國民黨提名立法委員參選人宋瑋莉、暖暖區前議員陳江山、碇內社區發展協會理事長林煌輝及里長，13日早上在基隆暖暖區的源遠市場掃街拜票，爭取基層買菜的婆婆媽媽支持，現場有不少的熱情支持者情緒激動的高喊「宋瑋莉！凍蒜！」，氣氛熱烈。

明年1月11日大選即將來臨，但基隆暖暖區的基層民眾對選舉抱持的態度卻十分和平團結，一大早現場就由現任暖暖區無黨籍議員林旻勳全家總動員，輪番陪同宋瑋莉掃街拜票就是要「力挺宋瑋莉進入立法院」，改變台灣現況。林旻勳更指出，自己的父親前議員林金水與宋瑋莉的已故夫婿林家輝是世交更是當年的議會同仁，都是最懂在地民情的前線，請大家一起支持宋瑋莉。

宋瑋莉接著趕往七堵市場與市場的姊姊太太們交流、關心基層，而陪同的親民黨籍楊秀玉議員更指出，宋瑋莉擔任副議長、議長期間待人謙和，待人處事的溫暖更是不分顏色黨派，而他也指出，宋瑋莉家族為地方服務也都是超過五十年，更是長期的對地方不求回應的付出，令人感佩。宋瑋莉現場則把握每個握手的機會，盼喚起民眾的熱情，展現服務的熱誠轉為明年選戰勝選的選票。

(中時 )