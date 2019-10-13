今日是國慶連續假期第四天，上午國道整體路網通順，國5北向頭城至坪林於上午9時後湧現車潮，且10點於雪山隧道內發生故障車占用一車道，導致國5壅塞，目前頭城－坪林路段時速不到40公里，預計將會塞到傍晚，另國5下午2點起至9點將實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。其他有六大地雷壅塞路段，下午將逐漸出現北返車流。

交通部高公局表示，今日凌晨0點到5點間交通量為7.2百萬車公里，為年平均平日(3.6百萬車公里)之2倍；截至上午11時，國道全線交通量為28.6百萬車公里，預估本日交通量為103百萬車公里。

高公局表示，預計下午將會出現北返車流，壅塞路段預估為國1北向西螺至埔鹽系統、新竹系統至竹北；國3北向霧峰系統至霧峰、關西至大溪；國5北向頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等六大路段。

高公局表示，經查本日事故，包括10時07分國5北向23.3K內側故障車占內車道、國1北向11時22分國1北向209.5K小客車追撞事故占內車道，回堵約2公里、11時34分國1北向211K小客車追撞事故占內車道，回堵約2公里，影響整體車流甚鉅。

(中時 )