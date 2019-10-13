昨天被發現遭棄置在高雄市大樹區民宅後方的國慶女寶寶，身上臍帶尚未脫落，有長達10公分的臍帶，義大醫院發言人陳文旭表示，女嬰身長50公分、體重2790公克，研判有足月出生，但從傷口撕裂斷研判，不是醫院處理的，極可能是產婦在家自行處理。

義大發言人陳文旭部長表示，女嬰身長50公分，體重2790公克，約38至39週之間足產，送醫時皮膚有多處輕微刮傷，身上有螞蟻和落葉，血壓和體溫偏低，經治療後體溫已回復，活動力尚可。

陳文旭強調，女嬰臍帶長達10公分左右，長度較長、傷口研判是撕裂斷的，一般醫院處理的臍帶通常是2公分內、且傷口整齊，因此研判母親可能自行生產。

12日上午，蘇姓民眾從住家旁的荔枝園返家，赫見自家後門棄置1名哭泣女嬰，身上滿是落葉及螞蟻，趕緊報案。女嬰送至醫院，生命跡象穩定，高雄市政府社會局呼籲家屬出面，負起照顧子女的責任；若真有困難，市府會全力協助。

(中時 )