婷婷近日錄高點綜合台《震震有詞》，大聊「離婚才是作戰的開始」主題，她透露與前夫邵昕共同監護孩子，但想探望時卻不得其門而入，經常被刁難，甚至得隨身攜帶同意書保障探望孩子的權利。與邵昕7年前協議離婚，她表示：「我覺得當時我是被離婚的。」

婷婷覺得前夫有計畫離婚。（高點綜合台提供）

婷婷覺得前夫在離婚前是有設計過的，因為那陣子她很忙碌，因此前夫說：「要不先讓孩子跟奶奶住到小學畢業後再接回來。」當兩人婚姻出現狀況時，剛好是前夫爆發炒股案官司，帳戶已經被凍結，前夫希望她裸離，甚至明白告訴她：「我跟妳離婚，妳什麼都沒有，因為我都已經脫產了。」婷婷因為還愛著前夫，因此沒有拿任何贍養費，但是最讓她懊惱的，卻是答應對方「共同監護」孩子。

婷婷提及離婚前小孩已跟婆婆一起住，離婚後想探望孩子卻常被刁難，她打給前夫經常找不到人，打給婆婆也沒人接，想念孩子的婷婷最後直奔學校，卻絕望發現孩子竟然轉學了，「孩子轉學至少有6次。」之後她為了避免再度被刁難，都會帶著探望同意書到學校去看孩子，「雖然學校不會阻擋，但總是要保障自己的權利。」她當年答應共同監護，是抱著希望能藉由孩子與前夫的連結，修復兩人感情。

隨著孩子長大，也會主動向奶奶提出要找媽媽，婷婷說孩子被阻撓，有次錄下跟奶奶的對話給她聽，奶奶說：「你去啊，到時候回來時，我房子可能都已經賣掉，你也沒有家了。」這類情緒勒索的言語，讓她相當心疼，回頭看離婚那段時間，她會希望自己更有膽量爭取孩子監護權。

(中時 )