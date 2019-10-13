環保意識日漸抬頭，經過創意設計的再生傢俱，有越來越多民眾接受甚至刻意尋找購買，新竹縣環保局也推出修復、清潔後製的再利用2手傢俱，線上展示網頁13日正式上線，網址為http://59.120.17.190/furniture/，有興趣的民眾可多利用。

縣府環保局指出，M型化社會來臨，民眾汏換傢俱多已不再是不堪使用才丟棄，配合裝潢、更換新樣式、新功能等，都是民眾更新傢俱的原因，然而這些尚可使用的傢俱，若成為廢棄物，不免造成資源浪費，環保局因此在回收大型家具時，若發現有該類傢俱時，會進行簡易修復、清潔等，將其製成可再利用的2手傢俱，提供民眾另個選購傢俱的選擇。

環保局表示，「垃圾全分類零廢棄」為目前國內推動垃圾處理的政策，垃圾透過分類回收資源物質及源頭減量措施，可逐步達成資源永續利用的目標。

廢傢俱類的巨大廢棄物也不例外，如經妥善分類回收再利用，不僅可節約自然資源使用，減少廢棄物產生，也是達成「垃圾全分類零廢棄」的重要一環。

新竹縣環保局近年來藉縣內巨大傢俱回收廠，將廠內可修繕的廢家具回收再利用，或將利用部分經分類、破碎、分選後的可利用材料，製成包括桌墊、電腦置物架、相片架、手機架等創意工藝品，以達成廢棄物分類減量，提升資源再利用率目標。

而為了提供縣民朋友們更便利的選購方式，環保局推出的新竹縣2手再生傢俱展示網頁http://59.120.17.190/furniture/即日起正式上線，民眾可以在家輕鬆上網瀏覽選購，再至位於新竹縣新豐鄉興村崁頭134-6號的「巨大廢棄物回收處理廠」現場付款領貨，環保又方便。

(中時 )