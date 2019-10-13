唐從聖近日錄TVBS節目《食尚玩家-歡樂有夠讚》，他提及與朋友3人投入千萬賣雞排，計畫半年開3家店，2品牌中有好吃的炸雞排，也有養生的水嫩雞，除了先前的南港店，上周在林口長庚也展店，這個月底則計畫在松山開第3家，「我們是有計畫的開店，如果沒有一個經濟規模，一群人養在那會很辛苦，用這3間店來練功夫。」他透露個人投資400萬。

唐從聖表示：「這3家店的所有倉儲及運轉費用，會以截長補短的方式來走，接下來穩定之後，會以這3間為主來擴散。」他侃侃而談第1家南港店，「那家店前身就是雞排店，但因為原本的名字叫『匈奴人』，要知道在一些國家種族名稱是不能註冊的，所以我們接手之後改成中國風的名字，目前開店已半年，營業額算是打平的狀態。」

唐從聖談生意經。（TVBS提供）

至於剛開不久的長庚店，唐從聖形容店面小小的，但沒想到開賣第一周反應就很好，「每天賣出近400片雞排，大家炸到手軟。」演藝圈許多明星選擇副業賣雞排，他笑稱自己沒有特別向誰取經，但每家都有吃過一輪，希望做些區隔，突顯自家的雞排特色。

(中時 )