國民黨總統參選人韓國瑜曾表示，台灣人民不要亡國感，要安全感，總統蔡英文則回應，國民黨必須理解現在情是，「不是我們挑釁，而是中國步步進逼，才是問題所在」。她也強調「國民黨到現在還是不敢批評中國，只是對內開炮，這無助團結、也無助面對中國，處理兩岸問題」。對此，韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千提出六問，直言蔡應該講清楚。

對於韓國瑜陣營的政策白皮書批評當前兩岸關係像失控的列車，蔡表示，國民黨判斷情勢還留在舊時代，現在整體區域與國際情勢已經很不一樣，中國對這個區域企圖心強烈，區域發展情勢愈來愈複雜，必須謹慎面對，不能過度樂觀。她強調，如果國民黨不知道現在是台灣人必須團結的時候，只有團結才能有力量面對種種來自中國的壓力；「國民黨到現在還是不敢批評中國，只是對內開炮，這無助團結、也無助面對中國，處理兩岸問題」。

對此，孫大千在臉書提及，蔡英文應該講清楚幾個問題，包括一、如果不是蔡英文一再挑釁，中國大陸又怎麼會步步進逼？二、台灣今天的危機完全是蔡英文惹回來的，為什麼全體台灣人民莫名其妙的要陪著台獨勢力一起來承受這樣的苦果？三、明明是蔡英文沒事對外開砲，麻煩鬧大了，為什麼還不准韓國瑜對內檢討呢？敢做不敢當，憑什麼還要台灣人民相信蔡英文可以擔得起國家的重責大任呢？

第四點，「安全感」是來自於國家掌舵者的沉穩和智慧，蔡英文自己三不五時的惹事生非，卻要台灣人民「團結、自信」，這不是在說鬼話嗎？五、身為國家元首，如果連「中華民國」這四個字都不敢講，國家恐怕還沒有亡在中國大陸的手裡，就先亡在台獨勢力的手上了吧？六、中華民國的總統究竟應該給人民「安全感」？還是「亡國感」？

(中時電子報)