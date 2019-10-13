前副總統呂秀蓮質疑蔡英文總統作為國家領導人，不斷製造亡國感。對此，蔡英文總統今天表示亡國說「其實是國民黨炒作出來的」。這是一個不好的現象，也是一個政治的炒作。

國民黨、民進黨互指對方炒作「芒果乾（亡國感）」，前副總統呂秀蓮指責，藍綠參選人都互指對方是製造芒果乾（亡國感）的人，並指控蔡英文作為國家領導人，不讓人民看到希望，而是不斷製造危機、亡國感，這樣沒資格競選國家領導人。

蔡英文今天出席全國藥師公會理監事榮任典禮，接受媒體聯訪，對呂秀蓮的指責，蔡英文長嘆一口氣，表示「這個亡國說，其實是國民黨炒作出來的」。

她說，近來也看到很多國民黨的言論，都是在往這個方向炒作，這是一個不好的現象，也是一個政治的炒作。

對網路瘋傳蔡英文日前帶貓去看病，卻要動員百人，事實上，蔡英文當天是去造訪台北市嘉慶動物醫院，蔡英文表示，那天的活動有直播，大家去看直播就可以說明一切。

她說，倒是他們有注意到，近來每逢假日，這類不確實的假訊息就特別多，因此她也要提醒國人，不要去輕信這些假訊息，也希望民眾要幫忙去澄清，每到選舉階段這種抹黑、假訊息會非常多，呼籲選民要特別注意。

(工商 )