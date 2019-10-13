總統蔡英文昨上午表示台灣不缺電，隨即引發國民黨總統參選人韓國瑜抨擊台灣缺德比缺電嚴重。蔡英文今表示，不懂韓國瑜的邏輯。對於韓國瑜國政顧問團所下的兩岸政策辯論戰帖，她則說，候選人按照規定，本來就需進行辯論，不知在急什麼，且韓目前仍是民選市長，切勿迴避議會的監督。

藥師公會全聯會今舉辦第14屆理事長暨理監事榮任典禮，邀請總統蔡英文、衛福部部長陳時中、食藥署署長吳秀梅、疾管署署長周志浩等人到場。蔡英文會後接受媒體聯訪時針對韓所批評「台灣缺德比缺電嚴重」時表示，不懂韓國瑜的邏輯。

媒體追問韓國瑜國政顧問團所下的兩岸政策戰帖，蔡英文表示，韓陣營不知道在急什麼，按照規定，在登記成為候選人後，雙方本來就需進行辯論。她進一步表示，韓國瑜目前仍是民選市長，對市政仍有責任，提醒韓千萬不要迴避議會的監督。而韓日前傳出將請假投入選戰，她回應媒體「等韓國瑜確認後再來問我」。

針對民進黨執政就亡國一說，蔡英文表示，這是國民黨的政治炒作，近來國民黨的言論都往這個方向走，是不好的現象。至於蔡英文日前造訪台北市嘉慶動物醫院談論動保議題，卻遭抹黑為百人陪同帶貓看醫生，她表示當日的直播已可說明一切，選舉將近，抹黑的假訊息特別多，提醒民眾多留意，勿隨意聽信不實消息。

(中時 )