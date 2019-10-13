有「天下第一靈山」之稱的百年古剎「指南宮」，位於北市木柵，香火鼎盛、遊人如織，廟前900公尺、1185階石梯的古道，更是健行要道，但卻有民眾發現，古道兩側被挖得面目全非，樹木遭砍、石柱倒落，好好的山路被「開腸剖肚」，痛批北市府工程太粗暴。大地處澄清，是在做護坡工程，改種更優質的竹柏，明年4月整修完工。
政治大學教育學系副教授鄭同僚臉書PO文表示，他平時都會來指南宮步道健行，晃眼已走了40年，但卻在12日下午行經時，發現山路被挖得面目全非，仔細看告示才知北市府雇人在施作改善工程。
「工程太過粗暴！」鄭同僚指出，這條百年階梯近年換了很多石板，原本兩旁的老石柱都保留著，一路上都有大樹庇蔭，很有味道，如今卻看到石柱因施工傾斜被挖，且「逢樹砍樹，逢坡消坡」，完全沒為生態共榮作打算，現在只有充斥著鋼筋水泥，痛批「好端端的山路憑什麼開挖？14日就去市府抗議！」
大地處澄清，指南宮古道原本就有很多崩塌處，是宮廟長期反映，並在市長座談會時，要求整理、規畫護坡，經生態調查後，市府才決定除掉不堪用的雜木，而這些雜木是經濟作物「相思樹」，可砍伐，然後改種優質的喬木「竹柏」，竹柏可長至30公尺高，更有古木參天的蒼鬱印象，讓台北營造出日本京都之感。
大地處說明，石柱本來就倒塌，非施工所致，尚在清理中，這項護坡工程是今年6月開工，預計明年4月完工，期間若造成民眾不便請見諒，也希望民眾能支持市府是為了創造更好的環境。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。