指南宮前的百年古道，因為在做護坡改善工程，被挖得「面目全非」，令學者痛批工程太粗暴。（摘自鄭同僚臉書）

指南宮前的百年古道，因為在做護坡改善工程，原本種在古道兩側的相思樹遭到砍伐。（摘自鄭同僚臉書）

指南宮前的百年古道，兩側的老石柱傾斜倒塌，遭學者質疑是施工所致。（摘自鄭同僚臉書）

指南宮前的百年古道，兩側所種得樹鬱鬱蒼蒼，古意盎然，是許多遊客登山的熱點。（摘自鄭同僚臉書）

有「天下第一靈山」之稱的百年古剎「指南宮」，位於北市木柵，香火鼎盛、遊人如織，廟前900公尺、1185階石梯的古道，更是健行要道，但卻有民眾發現，古道兩側被挖得面目全非，樹木遭砍、石柱倒落，好好的山路被「開腸剖肚」，痛批北市府工程太粗暴。大地處澄清，是在做護坡工程，改種更優質的竹柏，明年4月整修完工。

政治大學教育學系副教授鄭同僚臉書PO文表示，他平時都會來指南宮步道健行，晃眼已走了40年，但卻在12日下午行經時，發現山路被挖得面目全非，仔細看告示才知北市府雇人在施作改善工程。

「工程太過粗暴！」鄭同僚指出，這條百年階梯近年換了很多石板，原本兩旁的老石柱都保留著，一路上都有大樹庇蔭，很有味道，如今卻看到石柱因施工傾斜被挖，且「逢樹砍樹，逢坡消坡」，完全沒為生態共榮作打算，現在只有充斥著鋼筋水泥，痛批「好端端的山路憑什麼開挖？14日就去市府抗議！」

大地處澄清，指南宮古道原本就有很多崩塌處，是宮廟長期反映，並在市長座談會時，要求整理、規畫護坡，經生態調查後，市府才決定除掉不堪用的雜木，而這些雜木是經濟作物「相思樹」，可砍伐，然後改種優質的喬木「竹柏」，竹柏可長至30公尺高，更有古木參天的蒼鬱印象，讓台北營造出日本京都之感。

大地處說明，石柱本來就倒塌，非施工所致，尚在清理中，這項護坡工程是今年6月開工，預計明年4月完工，期間若造成民眾不便請見諒，也希望民眾能支持市府是為了創造更好的環境。

(中時 )