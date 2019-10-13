「醫生，醫生，快救救我，我耳朵進蟑螂了！」，廣東惠州一名男子日前耳朵疼痛並出現雜音，慌張跑到大陸廣東惠州三和醫院求醫。醫師檢查也嚇到，原來男子耳朵裡不只1隻蟑螂，而是一隻母蟑螂和10多隻小蟑螂一大家子！

10月2日凌晨4時40分，呂男捂著耳朵、邊跑邊叫，衝進三和醫院眼耳鼻喉科求助。據惠州日報報導，呂男向醫師表示，睡到半夜覺得右耳痛癢而醒來，老婆用手電筒照射，疑似看到一隻蟑螂，連忙來急診。

結果醫師一檢查，不得了，呂男耳朵裡可不是「一隻蟑螂」，而是一群蟑螂！結果醫生花了約半小時，從呂男耳朵夾出一隻大蟑螂，還有10多隻蟑螂崽，幸好呂男鼓膜完好，沒有受損。

醫師研判，應該是母蟑螂爬入呂男耳朵後，產下了10多隻蟑螂寶寶，隨著蟑螂家庭的活動，造成呂男耳朵痛癢。

醫師透露，呂男說他有吃零食的習慣，也會直接將沒吃完的零食放在床頭或床邊。醫師也特別提醒，不要將水果、零食等食物放在床邊或臥室，以免氣味吸引蟑螂尋找食物時亂竄進了耳朵。

如果真的遇到蟲子進入耳朵，首先不要驚慌，更不要自己去掏耳朵，這可能刺激蟲子爬入深部，反而更容易造成耳道或鼓膜損傷，立即到醫院就診，才是正確步驟。

(中時電子報)