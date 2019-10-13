民進黨側翼「Wecare高雄」指責高市府逼迫中山大學復原連儂隧道、並質疑文化局配合探查高雄電影節戴口罩質問韓國瑜的女子，形同「東廠」，引發前後任文化局長戰火，現任局長林思伶反批前局長尹立用似是而非、毫無查證的方式在臉書頻頻開炮，只會讓文化局同仁疲於回應，無法專心做事，「我知道他是故意的，但他身為老長官，請想想文化局這些同仁情何以堪！」

前高市文化局長尹立發起「Wecare高雄」，打韓不遺餘力，繼先前爆料「上面交代不宜支持《返校》」、抨擊文化局要求中山大學復原連儂隧道否則開罰後，針對高雄電影節有口罩女嗆韓事件，「Wecare高雄」也貼出媒體報導質疑警方事後要查女子身分，「高雄市文化局轉型成為東廠嗎？」

文化局13日發出新聞稿強調，高雄電影節開幕時，民眾質問市長「為何開幕片在中國大陸沒辦法播放？」主辦單位電影館為維護儀式流程順暢，工作人員上前了解並尊重該民眾意願下，婉拒媒體採訪，帶離現場，而警方基於維安職責關心後續，可以理解，但無論文化局或電影館都絕對沒有對外提供民眾的相關資料，何來「東廠」之說？

文化局強調，這件事純屬偶發事件，請「有心團體」不要無限上綱，更不該扭曲事實，亂扣帽子。

對於林思伶的說法，尹立表示「沒有回應」，他說他自己又沒有貼相關訊息，「Wecare高雄」也只是小編轉貼新聞報導而已。

不過，「Wecare高雄」臉書這則發文除了新聞報導之外，還以Hashtag標祝「＃從大港開唱連儂隧道到高雄電影節」、「＃國家機器動的好厲害啊？！」、「＃高雄市文化局轉型成為東廠嗎？！」顯然不只是單純轉貼新聞報導。

此外，對於民眾無預警打斷高雄電影節開幕典禮進行，高雄市電影館表示事先完全不知情，而文化局對於民眾在這樣屬於文化活動的場合，造成籌備努力已久的影展典禮中斷，也間接影響了國際形象，文化局表示強烈遺憾，也對在場的市長及國內外貴賓感到抱歉。

近來從中山大學連儂牆到雄影開幕事件，文化局呼籲「有心團體」不要刻意栽贓抹黑，尤其隨著選舉白熱化，立場不同團體見縫插針，甚至以似是而非的言論吸引輿論關注，文化局再次籲請外界不要讓單純的文化事務沾染政治紛擾的口水，讓想做事的人專心做事。

針對中山大學連儂牆事件，現任文化局長林思伶強調，文資法規定很清楚，既然民眾通報有學生在中山隧道牆面塗鴉，文化局當然第一時間告知學校，這是好意，校方也說會負責復原，後來文化局更協助會勘，與校方一起改善；她反問尹立，如果他還是文化局長，難道文資法就不重要了？

(中時 )