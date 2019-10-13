死抱非核家園神主牌不放，總統蔡英文昨又堅稱，台灣不缺電是不爭的事實。對此，台大醫院前副院長王明鉅表示，台灣不一定不缺電，為了達到她所謂的不缺電，台灣將創造好多個世界第一，台灣人民必須付出巨大代價，被迫廢核，拿5兆元去買離岸風電、太陽光電，最終台灣一定缺錢。

蔡英文昨日上午出席「世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式」表示，上任之初備轉容量率僅1.64％，今年夏天供電穩定，備轉容量率保持10％水準，台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實。

王明鉅在臉書上批評蔡政府，為了達到蔡英文所謂的不缺電，最該除役污染最嚴重的基隆協和1、2號機，通霄3、4號機，大林5號機，統統不許除役，要一直用到2022年。就連說好了要停機的大潭7號機也不能停要一直用。

王明鉅分析，為了達到她所謂的不缺電，全台灣將創造好多個世界第一。

一、台灣將會擁有全世界最大的火力發電廠；二、台灣將會擁有全世界最大的天然氣發電廠；三、台灣已經擁有全世界設備利用率最高超過105%的LNG接收設備，只要這些設備有一座故障，台灣就將缺電；四、台灣將會擁有全世界密度最大的太陽光電板；五、台灣還將擁有全世界最脆弱的輸電網路，不必什麼世紀大地震，只要一個颱風造成一座電塔倒塌，就會讓台灣陷入黑暗很久很久。

他最後下結論，台灣不一定不缺電，但台灣人民被政客與政黨強迫拿5兆元去買離岸風電、太陽光電去廢核，每年多付出2400億去買電，且秘須連續20年，去買長官們笑逐顏開的離岸風電，未來台灣一定會缺錢。

(中時電子報)