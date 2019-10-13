4Q課程活動由育達科大崇青社、苗栗崇德青年志工隊規畫帶領，以活動生動的方式，讓學習融入生活情境。（啟明國小提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮啟明國小推動品格教育，這學期與崇德文教基金會合作，舉辦「4Q快樂成長班」，13日舉辦親子共學營，由育達科大崇青社、苗栗崇德青年志工隊、儒學研究學會策畫，教導親子培養4Q健全身心，提昇克服困難的耐受力，造就好個性、好品格。

啟明國小校長趙文德指出，4Q課程包含智力（IQ）、情緒（EQ）、道德（MQ）、挫折忍受力（AQ），崇德文教基金會自2006年起，在北中南大專、高中、國中小舉辦過上百場4Q成長營及成長班，頗受師生家長好評。

趙文德表示，國小教育承接家庭教育的基礎，除了讓學生課業學習能力增進外，也要從小培養健全人格，以及光明的人生觀，在智力發展外，也培養管理情緒、崇尚道德、克服逆境等價值觀，讓學童打好基礎。

崇德光慧經典教育苗栗推廣處執行經理邱增雄表示，基金會的理念為弘揚中華傳統文化，多年來透過孝道推廣、兒童讀經班與4Q教育，倡導倫理道德，在多元發展的現代社會中，推廣4Q能幫助小朋友培養良善品格，減少潛在的家庭與社會問題。

今日活動由17名的崇德志工帶領，家長會長夫人李佩蓉說，4Q教育帶領小朋友拓展腦神經，提供小朋友很棒的學習方法，也提高小朋友情緒轉化，及逆境轉換的能力；參與活動的學童洪子棋則表示，4Q課程教大家怎麼增加記憶力，老師說的，自己很快就記住了。

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