距大選只剩3個月，國民黨接獲陳菊、蘇嘉全等府院黨高層，利用行政資源綁選戰的訊息越來越多，連公營事業工會也被挾制。韓國瑜競總副總幹事周錫瑋重批蔡政府為求勝選，不擇手段，吃相難看，呼籲民眾踴躍向韓營、國民黨或上他的臉書用私訊檢舉。

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(中時電子報)