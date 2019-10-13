《大政治大爆卦─無色覺醒》綠擋不住庶民起義風起雲湧 只能靠行政資源打選戰？ 14:192019/10/13 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 距大選只剩3個月，國民黨接獲陳菊、蘇嘉全等府院黨高層，利用行政資源綁選戰的訊息越來越多，連公營事業工會也被挾制。韓國瑜競總副總幹事周錫瑋重批蔡政府為求勝選，不擇手段，吃相難看，呼籲民眾踴躍向韓營、國民黨或上他的臉書用私訊檢舉。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #國民黨 #2020大選 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘為何尊馬？港媒曝他一箭三鵰之心 17:132019/10/09 政治 批黨產會干預司法如流氓 邱大展：挺藍的勞工就該死嗎 18:372019/10/09 政治 黨產會挨批耍流氓 欺負挺藍勞工 01:182019/10/10 政治要聞 8字批蔡政府 國民黨強打捍衛中華民國牌 10:412019/10/10 政治 新聞透視》覆巢無完卵 唯韓贏國民黨才有明天 04:102019/10/12 政治要聞 國民黨再現北漂感動 創更強韓流 04:102019/10/12 政治要聞 已沒換柱2.0 她驚爆：國民黨啟動換連3.0計畫 10:002019/10/12 政治 不團結就大敗！吳敦義出席僑界活動催票 12:162019/10/12 政治 呼喚團結挺韓 藍與僑胞搏感情 04:092019/10/13 政治要聞 國民黨提議 開放納海外電子投票 04:092019/10/13 政治要聞 政治熱門新聞 李佳芬彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... - 政治 韓國瑜高雄鳳山民調 網看完大喊：穩了！ - 政治 蔡論文竟有3大未曝光黑幕？網大驚：慘了！ - 政治 「今日香港，明日台灣」？網路投票結果讓小英臉綠了... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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