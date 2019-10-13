少女心萌發？真的好俏皮！白沙屯媽祖前往南投市遶境，12日經過芬園鄉時在139線上，突然進入迷你的偏遠小學文德國小校園，還讓轎夫們扛著神轎爬上水泥大象溜滑梯，讓巧遇媽祖鑾轎的文德國小響笛假日班師生又驚又喜，直擊媽祖娘娘不按牌理出牌、有趣的一面，直呼「粉紅超跑，太帥啦！」

農曆九月九日是媽祖得道昇天日，各地媽祖宮廟都會舉辦熱鬧祭典，彰化縣也舉辦一連三日的媽祖祈福文化節活動。而苗栗通霄白沙屯媽祖去年7月分靈到南投市，今年利用國慶連假，自11日起一連三天到南投市遶境，只是路過芬園鄉竟發生許多令人莞爾與印象深刻的趣事。

芬園鄉同安村青農林子瓏表示，白沙屯媽祖預計到南投縣遶境3天，包括草屯、名間、中寮和南投市；很感謝主辦單位的安排，昨天12日第三天是到南投市山區遶境，預計走139線，到鳳山寺、天空之橋和山上的幾座宮廟。

林子瓏說，媽祖鑾轎在芬園鄉中崙村的員草路與139線大彰路路口下馬，開始徒步遶境，雖然只有行經一小段芬園鄉境，但沿途仍發生許多趣事，令目睹鄉民們津津樂道，開了眼界。

他說，有在地角頭宮廟準備了金獅陣熱鬧恭敬相迎，結果媽祖鑾轎竟忽然停下腳步，擋住獅陣的去路，甚至抵住獅頭，彷彿有意要跟獅頭玩耍，讓眾人忍不住大笑；也有突襲民宅短暫駐駕的驚喜。

而文德國小周末假日不上課，校園無人，媽祖鑾轎卻突然闖入校園，還爬上溜滑梯短暫駐駕停留，彷彿作勢想要玩溜滑梯，雖然最後仍是由轎班扛著媽祖鑾轎走階梯下來，未失莊嚴莊重，但還是讓信徒樂得大呼，媽祖娘娘有時也是很有少女心。

(中時 )