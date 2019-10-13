總統蔡英文「論文門」延燒至今，節目主持人彭文正、旅美學者林環牆、台大名譽教授賀德芬皆因此事被蔡英文提告。林環牆今在FB談投入調查蔡英文「論文門」的始末，並批LSE粗鄙的企圖以政治力逼退他。現在各方面的証據已相當齊全，林環牆說，「論文門」沒有那麽複雜，真的該是落幕的時侯了。

蔡英文9日在FB發文表示「我的母校英國倫敦政經學院（LSE），在很多人的關心下，對我的博士學位與論文，正式發出聲明。從LSE的這份聲明中，很清楚地說明我的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。」但「論文門」卻沒有平息的跡象。

旅美學者林環牆在FB發文「希望論文門快快落幕」，並談起為何會投入調查蔡英文「論文門」，可說是一個偶然。2015年，當有人開始在查時，他一點也不以為意。當時就和現在的許多台灣人民一樣，他根本不相信蔡英文博士論文與文憑會有任何問題。

但繼兆豐洗錢案封存不查後，林環牆說「我這樣的信心就開始慢慢動搖了。」今年5月看到賀德芬教授再提蔡英文的論文問題，而她的論文題目「不公平貿易與訪衛機制」又和林環牆早期的學術研究有所關聯。凡此種種讓他興起調查的意念，於是5月底正式啟動，並開始和倫敦政經學院（LSE）接觸。

林環牆說，6月4日Ruth Orson適時提供了令我驚訝的訊息： 英國Senate House Library 從未收過蔡英文的所謂「博士論文」。從此，他走進調查蔡英文的「論文門」。

為方便調查，林環牆說「我一直維持低調。但還是遭遇英國校方公關部門以不實資訊阻隢我的調查。LSE的媒體關係主管Daniel OConnor甚至粗鄙把我和他們校方交換的電郵，全部轉送給我的學校系主任，企圖以政治力逼退我。說起來，真是心術不正。」

他解釋，在美國大學任職的學者，主要是須投入教學，研究，以及服務三大項目。服務範圍廣範，而現在投入調查「論文門」就是屬於一個學者對國際社會所做的公益服務。林環牆說，當然，這項調查投入的時間和心力是很巨大的，一定會排擠我的學術研究。過去晚間，我經常在寫Python電腦程式。但現在變成是在寫調查報告，或及時的新聞評論，以因應蔡英文進行纏鬥反擊的媒體操作。

林環牆說，蔡英文「論文門」的調查，純粹是學術倫理與誠實的問題，同時又因她是最高權力者，這個問題也涉及政治誠信，關乎台灣民主的健全發展。這是完全超越統獨立場的思考，也與政治爭鬥無關。不管你對於未來國家的想像為何，如果不是建立在誠實，正直，良善，以及公義等的道德基礎上，又有何意義呢？

他最後表示，現在各方面的証據已相當齊全，「論文門」沒有那麽複雜，真的該是落幕的時侯了。

(中時電子報)