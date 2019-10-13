依據環保署空品資訊，今日台灣西半部受境外及本土汙染物累積效應，空品持續不良為「橘色提醒」。（台中市環保局／盧金足台中傳真）

台中市16個空品監測站顯示，13日上午忠明、西屯、沙鹿、大里、豐原測站一度達橘色提醒(對敏感族群不健康)，為減緩空品狀況，台中火力發電廠今日進行降載減排措施，減排時段為上午7時30分至下午4時，非歲(檢)修350MW、歲(檢)修1650MW，預計減少發電2000MW。

環保局長吳志超表示，《環保局空氣品質監測網》因系統維修中，無法正常顯示，環保局維護完成後會盡速上線提供服務。

依據環保署空品資訊，今日台灣西半部受境外及本土汙染物累積效應，空品持續不良為「橘色提醒」，市府持續啟動應變措施及加強監控，也請民眾注意自我防護，預計明日東北季風南下空品可獲改善，同時溫度將下降3至5度，提醒民眾加強保暖。

吳志超指出，今日中部以南位於下風處，受日前境外及本土汙染物累積效應影響，空氣品質持續不良，夜間及清晨有渦漩產生，汙染物易累積，午後受光化作用影響易使臭氧濃度上升。

今日上午7時，忠明、西屯、沙鹿、大里、豐原測站AQI指標＞100，達橘色提醒(對敏感族群不健康)至普通，指標汙染物為細懸浮微粒，市府已啟動預警二級防制措施。

包括通報前30大固定汙染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並橫向通報各局處周知所屬機關學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息，以減緩空品持續惡化。

空氣品質受氣象條件影響大，有較大不確定性，明天有一波較強的東北季風南下，溫度將下降3至5度，提醒民眾早晚加件外套，環保局將持續監控全市空氣品質並進行應變；也提醒民眾隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，請減少劇烈活動，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時 )