致力打造觀眾能親近的場域，衛武營目前累計參觀人次超過380萬人。（衛武營國家表演藝術中心提供／李欣恬台北傳真）

開幕滿一周年，衛武營國家表演藝術中心活動滿檔。（李欣恬攝）

開幕滿一周年，衛武營國家表演藝術中心活動滿檔。（李欣恬攝）

開幕滿一周年，衛武營國家表演藝術中心累積參觀人次超過380萬人，總票房突破29萬張，可望達到30萬張，今（13日）天舉行成果發表記者會，國表藝董事長朱宗慶表示，「衛武營成為大眾生活的一部分、藝術家的家，感到非常榮耀、感動與感謝。」

朱宗慶表示，去年他給自己和衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬一個目標，買票入場的觀眾票房要達到25萬，否則就要請辭，「政府花了很多經費，把這個場館交給我們，我們就要玩真的，把好節目推出去，吸引觀眾進來，和藝術家們一起努力，才是我們需要做的事。」

朱宗慶表示，目前國表藝北中南三大場館可說是百花齊放，「現在一檔節目的首演，不再只是從台北開始，像昨（12日）天雲門舞集的首演，就是從高雄開始。」

近日一連4天，衛武營舉辦「慶生」活動，天天活動滿檔，參觀民眾絡繹不絕，很接地氣。簡文彬表示，從籌備、開館到營運一週年，衛武營承載各界的期待與想望，「這一年來，對營運團隊來說是一個挑戰，但對高雄來說，何嘗不是挑戰，我們思考的是，如何面對這麼大的一個藝文場館，又怎麼讓這個場館連結到市民的日常生活中？」

簡文彬表示，衛武營想盡辦法要翻轉大眾對藝術的刻板印象，「對許多人來說，衛武營很多舉動很『叛逆』，這叛逆的背後是『勇氣』的基因，要勇於去做，才會成就不同視野跟格局，雖然還有很多不足，但也因此有機會走到現在，成為大家眼前的『眾人的藝術中心』。」

衛武營目前累計節目為409場、參觀人次超過380萬人，票房在年底可望突破30萬，過去一年，曾登上美國《時代雜誌》，被評為2019年世界100最佳景點之一。

(中時 )