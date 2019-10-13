2020選戰距離投票日僅三個月， 蔡英文競選辦公室今天宣布，考量社群、文宣、新聞等選務工作日益繁重，辦公室已邀請原總統府發言人林鶴明，自本周起加入競選團隊，擔任競選辦公室文宣群副執行長一職，以協助相關工作的推動。

總統府今天也表示，總統府參議兼發言人林鶴明因另有規劃，自即日起辭去相關職務。

蔡英文競選辦公室表示，林鶴明具備社群經營長才，也有豐富的選戰經驗，競選辦公室期盼藉由競選團隊的持續強化，將士用命，贏得2020年大選的勝利。

(工商 )