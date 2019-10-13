強化文宣 府發言人林鶴明轉調蔡英文競辦 14:412019/10/13 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 府發言人林鶴明轉調蔡英文競辦。(本報系資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020選戰距離投票日僅三個月， 蔡英文競選辦公室今天宣布，考量社群、文宣、新聞等選務工作日益繁重，辦公室已邀請原總統府發言人林鶴明，自本周起加入競選團隊，擔任競選辦公室文宣群副執行長一職，以協助相關工作的推動。 總統府今天也表示，總統府參議兼發言人林鶴明因另有規劃，自即日起辭去相關職務。 蔡英文競選辦公室表示，林鶴明具備社群經營長才，也有豐富的選戰經驗，競選辦公室期盼藉由競選團隊的持續強化，將士用命，贏得2020年大選的勝利。 (工商 ) #競選 #辦公室 #林鶴明 #競選辦公室 #文宣 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市辦公室租金 創18年新高 04:102019/10/09 產業．科技 搶藍選票 蔡最新競選影片 打中華民國牌 04:102019/10/09 政治要聞 香港電競選手被禁賽 鄭朝方：政治應撐開保護傘 11:452019/10/09 政治 《傳產》搭辦公室熱潮，中古住辦也很夯 13:582019/10/09 財經 獨》國民黨發動全面文宣戰 證實韓下周起請假拚大選 11:192019/10/10 政治 競選承諾沒兌現 市長慘遭市民綁車「遊街示眾」 13:062019/10/10 社會 韓國瑜文宣部隊成軍 周錫瑋任先發投手 17:502019/10/11 政治 家族辦公室興起 財管新商機 04:092019/10/12 金融．稅務 蔡英文新北總部底定 將啟動組織戰 22:522019/10/12 政治 政治熱門新聞 李佳芬彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 小英終於出手！竟對彭P連開4槍？網友曝內情... - 政治 韓國瑜高雄鳳山民調 網看完大喊：穩了！ - 政治 蔡論文竟有3大未曝光黑幕？網大驚：慘了！ - 政治 「今日香港，明日台灣」？網路投票結果讓小英臉綠了... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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